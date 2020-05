Die Fußball-Bundesliga nimmt die Saison am 16. Mai wieder auf. Das entschieden die 36 Profivereine am Donnerstag.

Bundesliga-Neustart ohne Freitagsspiel

(dpa) - Die Fußball-Bundesliga setzt ihre Saison mit dem 26. Spieltag ohne Partie am Freitagabend fort. Am Samstag, 16. Mai, finden fünf Partien um 15.30 Uhr statt, darunter das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke. Während Laurent Jans am 16. Mai mit Paderborn auswärts auf Düsseldorf (15.30 Uhr) trifft, ist Leandro Barreiro mit Mainz einen Tag später in Köln (15.30 Uhr) im Einsatz.

Nach zwei Partien am Sonntag endet der erste Spieltag seit der Unterbrechung wegen der Corona-Krise am Montagabend (20.30 Uhr) mit der Begegnung zwischen Bremen und Leverkusen. Damit trage die DFL auch der Tatsache Rechnung, dass Bremen als einer der letzten Clubs mit dem Teamtraining beginnen konnte, sagte DFL-Boss Christian Seifert. Der letzte Spieltag soll in der 1. und 2. Liga am 27. und 28. Juni stattfinden.

