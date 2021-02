Dortmund findet in der Bundesliga seinen Rhythmus einfach nicht. Haaland und Co. verloren mit 1:2 in Freiburg.

Bundesliga: Nächster Rückschlag für Dortmund

(dpa) - Auf der Jagd nach einem Platz in der Champions League hat Borussia Dortmund schon wieder einen Rückschlag kassiert. Der Vizemeister unterlag am Samstag beim SC Freiburg mit 1:2 und verlor damit weiter an Boden auf die Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga.

Dem Tabellenzweiten RB Leipzig gelang ein 3:0-Pflichtsieg beim Letzten FC Schalke 04, für den die Lage im Abstiegskampf immer düsterer wird. Der VfL Wolfsburg behauptete Platz drei mit einem 2:0 beim FC Augsburg. Bayer Leverkusen verbesserte sich durch ein 5:2 gegen den VfB Stuttgart vorerst auf Rang vier.

Hoffnung auf die Rettung im Rennen um den Klassenverbleib schöpfte der Vorletzte FSV Mainz 05 durch ein 1:0 gegen Union Berlin. Bereits am Freitagabend hatte Titelverteidiger FC Bayern mit einem 1:0 bei Hertha BSC seine Tabellenführung gefestigt. Coman hatte den goldenen Treffer erzielt (21.').

Für den vermeintlichen Bayern-Herausforderer aus Dortmund dagegen läuft es in dieser Saison weiter nicht nach Plan. In Freiburg setzte es die dritte Auswärtsniederlage nacheinander. Jeong (49.') und Schmid (52.') brachten Freiburg per Doppelschlag mit 2:0 in Führung, ehe es Jungstar Moukoko (76.') noch einmal spannend machte. Doch am Ende jubelten die Freiburger.

Schalke 04 mit dem Rücken zur Wand

Wieder einmal nichts zu lachen hatten die Schalker, denen auch das Blitz-Debüt von Neuzugang Mustafi in der Abwehr nicht half. Mukiele (45. + 3.'), Sabitzer (73.') und Orban (87.') schossen einen letztlich problemlosen Erfolg für die Gäste aus Leipzig heraus.

Weiter stark und effizient präsentieren sich die Wolfsburger. Torjäger Weghorst (38.') und Baku (59.') sicherten mit ihren Treffern in Augsburg den vierten Ligasieg in Serie.

Richtig turbulent ging es in Leverkusen zu. Nach der Pokal-Blamage bei Rot-Weiss Essen gelang der Werkself mit einem Torfestival etwas Wiedergutmachung. Ein Doppelpack von Demirbay (18.', 31.') brachte die Gastgeber früh auf Kurs. Bailey (56.'), Wirtz (68.') und Gray (84.') legten später nach. Für die Stuttgarter war zwei Mal Kalajdzic (50.', 77.') erfolgreich.





