Der Luxemburger Fußball-Nationalspieler Leandro Barreiro hat mit Mainz einen Punkt in Köln geholt. Dabei lagen die Gäste zwischenzeitlich 0:2 zurück.

Bundesliga: Mainz holt mit Barreiro einen Punkt

Der Luxemburger Fußball-Nationalspieler Leandro Barreiro hat mit Mainz einen Punkt in Köln geholt. Dabei lagen die Gäste zwischenzeitlich 0:2 zurück.

(dpa/DW) - Leandro Barreiro hat mit dem FSV Mainz 05 beim Bundesliga-Restart einen Punkt geholt. Nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand glichen die Mainzer Fußballer das Spiel in Köln innerhalb von elf Minuten aus.

Uth sorgte nach sechs Minuten durch einen verwandelten Foulelfmeter für die schnelle Führung, Kainz besorgte per Kopf das 2:0 (53.'). Doch der erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Awoniyi mit seinem ersten Bundesliga-Tor (61.') und Malong mit einem herrlichen Solo (72.') retteten den Punktgewinn für die weiter abstiegsbedrohten Mainzer. Barreiro stand nicht in der Startelf und wurde in der 83.' für Boëtius eingewechselt.

Der Abstand der zehntplatzierten Kölner auf den Relegationsrang beträgt somit weiter zehn Punkte, die Mainzer haben hingegen nur ein Polster von vier Zählern auf Platz 16.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.