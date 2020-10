Bundesliga: Lewandowski trifft vierfach gegen Berlin

Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga schießt der Starstürmer den Titelverteidiger im Alleingang zum Sieg. Augsburg verpasst die Tabellenführung.

Vier Treffer von Torjäger Lewandowski haben Rekordmeister FC Bayern in der Fußball-Bundesliga den 4:3-Erfolg über Hertha BSC beschert. Lewandowski erlöste die Bayern am Sonntag mit seinem Viererpack in der 40.', 51.', 85.' und in der dritten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter.

Für den zwischenzeitlichen Ausgleich zu 2:2 der Berliner hatten Neuzugang Cordoba per Kopf nach 59 Minuten und Cunha (71.') gesorgt. Nach der erneuten Führung durch Lewandowski sorgte Ngankam (88.') abermals für den Ausgleich. Doch mit einem verwandelten Foulelmeter sicherte Lewandowski den Bayern doch noch den Sieg in der Nachspielzeit.

Leipzig nun an der Tabellenspitze der Bundesliga RB Leipzig ist an die Spitze der Fußball-Bundesliga gestürmt und hat Manuel Baum seine Premiere als Trainer des FC Schalke 04 verdorben.

Augsburg hat derweil den Sprung an die Tabellenspitze nicht geschafft. Beim VfL Wolfsburg kam das mit zwei Siegen in die Saison gestartete Überraschungsteam am Sonntag nur zu einem 0:0. Damit bleibt Leipzig dank des besseren Torverhältnisses vor Augsburg und Frankfurt Spitzenreiter.

Wolfsburg liegt nach dem dritten Spieltag auf dem 15. Tabellenplatz. Drei Tage nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation bemühten sich die Niedersachsen vergeblich, ihren ersten Bundesliga-Heimsieg seit dem 23. Februar zu schaffen.







