Bundesliga: Leipzig verpasst Sprung auf Platz zwei

In der Fußball-Bundesliga bleibt Hertha BSC unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia weiterhin ungeschlagen. Gegen Leipzig zeigt das Team Charakterstärke.

Leipzig hat die Chance verpasst, wieder Bayernjäger Nummer eins zu werden. Die Sachsen erreichten am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga im eigenen Stadion gegen Hertha BSC nur ein 2:2 und bleiben mit 55 Punkten in der Tabelle hinter Bayern München (64 Punkte) und Dortmund (57) auf Rang drei.

Nach der 2:1-Führung der Gastgeber durch Schick (68.'), die Hertha-Torwart Jarstein durch einen Fehler ermöglichte, glichen die in Überzahl agierenden Berliner am Mittwoch durch einen verwandelten Foulelfmeter von Piatek (82.') noch aus. Den Elfmeter hatte Lookman an dem früheren Leipziger Cunha verursacht. Leipzigs Halstenberg musste mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz (63.').

Grujic hatte die Gäste, die mit dem Remis nach zwei Siegen unter Neu-Trainer Bruno Labbadia weiter ungeschlagen sind, in Führung gebracht (9.'). Klostermann (24.') glich für die Gastgeber zunächst zum 1:1 aus. Beide Treffer fielen nach Eckbällen.

