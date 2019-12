Bundesliga: Leipzig praktisch Herbstmeister

RB Leipzig siegt am 17. Bundesliga-Spieltag und ist praktisch Herbstmeister. Die ersatzgeschwächten Bayern gewinnen zum Hinrunden-Abschluss auch dank eines 18-Jährigen. Für Bremen wird es im Tabellenkeller richtig brenzlig.

RB Leipzig siegt am 17. Bundesliga-Spieltag und ist praktisch Herbstmeister. Die ersatzgeschwächten Bayern gewinnen zum Hinrunden-Abschluss auch dank eines 18-Jährigen. Für Bremen wird es im Tabellenkeller richtig brenzlig.

(dpa) - In der Bundesliga geht Tabellenführer RB Leipzig so gut wie sicher als Herbstmeister in die Winterpause. Die Sachsen gewannen am Samstag mit 3:1 gegen den FC Augsburg und können am Abend nur noch durch einen Kantersieg von Borussia Mönchengladbach in Berlin von der Spitze verdrängt werden. Fußball-Rekordmeister FC Bayern München beendete die Hinrunde mit großen Personalsorgen, aber dank Youngster Zirkzee und Gnabry mit einem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. Eine Entscheidung über die Zukunft von Interimstrainer Hansi Flick steht noch aus.



11 Enttäuscht verfolgt Augsburgs Torwart Tomas Koubek das Spiel. Foto: dpa

um weitere Bilder zu sehen. Enttäuscht verfolgt Augsburgs Torwart Tomas Koubek das Spiel. Foto: dpa Der Leipziger Spieler Timo Werner kniet nach einem Zusammenprall auf dem Boden. Foto: dpa Große Freude beim Leipziger Spieler Patrik Schick nach seinem Treffer zum 2:1. Foto: dpa Der Torschütze der Bayern Serge Gnabry (r) jubelt mit Robert Lewandowski (l) und Joshua Zirkzee über seinen Treffer zum 2:0. Foto: dpa Maximilian Arnold von Wolfsburg (2. v. l.) bekommt von Schiedsrichter Christian Dingert die gelbe Karte. Foto: dpa Kölns Trainer Markus Gisdol (l) und Jhon Cordoba jubeln nach der Partie gegen Werder Bremen. Marius Becker/dpa Bremens Marco Friedl sitzt nach der Partie gegen Köln 1. FC Köln enttäuscht auf dem Rasen. Foto: dpa Bei dem Spiel von Schalke 04 gegen den SC Freiburg geht es heiß her: Schalkes Trainer David Wagner (r) diskutiert mit Schiedsrichter Felix Brych (l). Foto: dpa Schalkes Torwart Markus Schubert kann den Elfmeter zum 1:1 von Freiburger Spieler Nils Petersen nicht halten. Foto: dpa Beim Spiel vom FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen umspielt Leverkusens Kevin Volland (r) in der Nachspielzeit die Mainzer Robin Zentner (M) und Moussa Niakhate und liefert die Vorlage zum 0:1 Foto: dpa Leverkusens Charles Aranguiz (Mitte links) und der Mainzer Jean-Paul Boetius (Mitte rechts) kämpfen um den Ball. Foto: dpa

Im Tabellenkeller wird die Lage für Werder Bremen immer brenzliger: Das Team von Trainer Florian Kohfeldt enttäuschte beim 0:1 beim 1. FC Köln erneut und könnte am Sonntag noch auf einen direkten Abstiegsplatz durchgereicht werden. Der FC Schalke 04 kam zu einem 2:2 gegen den SC Freiburg und verpasste es, den Revier-Rivalen Borussia Dortmund (am Freitag 1:2 in Hoffenheim) zu überholen. Bayer Leverkusen hielt durch ein 1:0 beim FSV Mainz 05 den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen. Bei den Mainzern saß Nationalspieler Leandro Barreiro auf der Ersatzbank.

Bayern vergeben Chancen

Leipzig geriet bereits in der achten Minute durch Niederlechner in Rückstand. Die Sachsen drängten im Anschluss wütend auf den Ausgleich, den Laimer (68.') erzielte. Schick (80.) und Poulsen (89.') sorgten für den Sieg. In München vergaben Müller, Lewandowski und Gnabry teils hochkarätige Chancen. Der 18 Jahre alte Zirkzee (86.') sowie Gnabry (89.') trafen wie zuletzt auch in Freiburg spät. Der FC Bayern geht als Tabellendritter in die Pause.

Cordoba (39.') verschärfte in Köln die Bremer Krise massiv. Werder agierte viel zu passiv und strahlte so gut wie keine Torgefahr aus. Serdar (27.') brachte Schalke nach einer langatmigen Anfangsphase in Führung. Petersen und Grifo (67.') drehten die Partie mit Toren vom Elfmeterpunkt, ehe Kutucu (80.') den Gastgebern doch noch einen Punkt sicherte.

Dortmund stolpert bei Angstgegner Hoffenheim Borussia Dortmund hat in der Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen und mit 1:2 bei Hoffenheim verloren.

Leverkusen hatte wieder große Mühe mit einem kämpferisch überzeugenden Gegner. Wendell sah in der 71. Minute zudem die Gelb-Rote Karte, Alario (90.+3.') traf dennoch spät zum Sieg.