Bundesliga: Kölner Corona-Fälle als Lackmustest

Beim 1. FC Köln sind drei Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden - und das wenige Tage vor der angestrebten Rückkehr ins Mannschaftstraining. Noch kein Problem, meinen die Verantwortlichen.

Drei Corona-Fälle beim 1. FC Köln stellen das Neustart-Konzept der Deutschen Fußball Liga auf den Prüfstand. Wenige Tage vor der wegweisenden Konferenz von Bund und Ländern wurden zwei Spieler und ein Physiotherapeut in Quarantäne geschickt. Die weiteren Profis bereiten sich ungehindert auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor. Die Kritiker des Profifußballs fühlten sich deshalb zwar bestätigt - aus DFL-Kreisen war aber vor allem zu hören: Das Konzept funktioniert.



„Wir sehen jetzt im Alltag, dass unser Konzept frühzeitig Risiken erkennt und reduziert“, sagte DFB-Chefmediziner Tim Meyer, Leiter der für das 41-seitige Papier verantwortlichen Taskforce, einer Mitteilung der Kölner zufolge. „Wir sind überzeugt, dass wir den Spielern mit unserem Konzept die Ausübung ihres Berufs unter bestmöglichem Infektionsschutz ermöglichen können.“

Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle sieht keinen Grund zur Panik. Foto: dpa

Die Bundesligisten hatten in der Hoffnung, am Mittwoch nach der Konferenz der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten die Genehmigung für den Ligastart noch im Mai zu bekommen, am Donnerstag mit Coronatests aller Spieler und Betreuer begonnen. Vor allem, um so gut es geht auszuschließen, dass infizierte Profis am Mannschaftstraining teilnehmen, das in der kommenden Woche gestartet werden soll. Ein zweiter Test soll bei den meisten Clubs noch an diesem Wochenende folgen.

Melden müssen die Vereine den Gesundheitsämtern und der DFL ausschließlich positive Testergebnisse. Der für die Bundesliga-Vereine zuständige Meyer betonte den „engen Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden und den medizinischen Experten“. Auch Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle äußerte im TV-Sender Sky, dass die Fälle zeigen, dass das Konzept greife. Die infizierten Profis können das Virus nicht mehr an ihre Mitspieler weitergeben. „Bei mehr als 1.000 Tests in der Liga wäre es statistisch gesehen sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen, dass zum Start niemand positiv getestet wird“, sagte der Kölner Mannschaftsarzt Paul Klein.

Dennoch verdeutlicht das Beispiel Köln, wie anfällig die DFL-Pläne sind. Köln muss vorerst nur auf jene Profis verzichten, weil der Club derzeit noch in Kleingruppen trainiert. Kontakt zu den Mitspielern bestand nicht oder war minimal. Ein positiver Coronatest während des Mannschaftstrainings hätte dagegen wohl deutlich gravierendere Auswirkungen - bis hin zur möglichen Quarantäne der gesamten Mannschaft. Der Spielbetrieb der gesamten Liga stünde dann infrage.

Die 1. und 2. Bundesliga sehen sich gewappnet für einen Neustart ab dem 15. Mai vor leeren Zuschauerrängen.





