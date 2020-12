Bei Schalke 04 schwindet von Spiel zu Spiel die Hoffnung auf eine Wende in der Fußball-Bundesliga - und auf den einen erlösenden Sieg.

Bundesliga: Kein Anlass zur Hoffnung bei Schalke

Jetzt besiegt sich Schalke 04 auch noch selbst. Ein heftig diskutiertes Eigentor, ein verschossener Foulelfmeter, Wut-Transparente der Fans rund ums Stadion – mit dem letzten Aufgebot und einem Not-Torwart taumelt der Tabellenletzte der Bundesliga auf den Spuren von Tasmania Berlin seinem vierten Abstieg entgegen.

Das 0:3 gegen Leverkusen bot erneut keinerlei Anlass zur Hoffnung. „Wir müssen jetzt Männer sein und Eier haben. Was wir machen, ist einfach scheiße“, klagte Unglücksrabe Thiaw, der die Niederlage mit einer missglückten Abwehraktion eingeleitet hatte (10.'). Seit 26 Ligaspielen und fast elf Monaten sind die Königsblauen ohne Sieg, zum 55 Jahre alten Rekord fehlen nur fünf Partien. „Das tut unheimlich weh“, sagte Langer. Der Keeper hatte zuletzt vor dreieinhalb Jahren bei einem Profispiel im Tor gestanden.

Foul oder Eigentor

Die Fans machten ihrem Ärger über den rasanten Niedergang und das Führungschaos im hochverschuldeten Traditionsclub auf Transparenten Luft. Leverkusen, in dieser Saison ungeschlagen, nahm die drei Punkte trotz Europacup-Stress mit und kletterte auf den zweiten Platz. Der frühe Schalker Rückstand sorgte für heftige Proteste.

Nach Meinung der Gastgeber hatte Bayer-Verteidiger Dragovic Gegenspieler Thiaw gestoßen. „Mir schreiben vier Verantwortliche von anderen Vereinen, dass es eine Frechheit ist, dieses Tor zu geben“, schimpfte Sportvorstand Jochen Schneider. Thiaw selbst sah hingegen keinen Muss-Pfiff. Aus dem Kölner Videokeller kam auch keine Korrektur.

Als die Gelsenkirchener über den vermeintlichen Ausgleich durch Boujellab jubelten, wurden sie zurückgepfiffen: Vorlagengeber Uth hatte im Abseits gestanden (32'.). Für die Entscheidung sorgte Baumgartlinger („Mit Siegen geht alles einfacher“) in der 67.'. Skrzybski scheiterte mit seinem Elfmeter an Bayer-Keeper Hradecky (72.'), Schick (78.') traf zum Endstand.

Insgesamt fehlten Schalke-Trainer Manuel Baum sieben verletzte oder kranke Spieler, zudem die suspendierten Bentaleb und Harit. Wie groß der Zorn der Fans ist, wurde erneut auf Bannern auf dem Vereinsgelände deutlich. „Leere Worte“ und fehlende Transparenz warfen die Ultras unter anderem dem Vorstand vor, der „sportliche Niedergang“ werde „aus den Augen“ verloren.

Wie sehr ihrer Meinung nach vor allem die Politik des Marketingvorstands Alexander Jobst den Club von den Anhängern entfremdet hat, machten sie auf einem Transparent vor dem Eingang der Arena klar: „In Asien glauben 4,7 Millionen Chinesen fest an den Klassenerhalt.“

Stuttgart (Sasa Kalajdzic, l.) klettert mit dem Sieg gegen die Bremer um Josh Sargent auf Tabellenplatz acht. Foto: dpa

Ebenfalls am Sonntag besiegte der VfB Stuttgart Gegner Bremen mit 2:1. Stuttgart orientiert sich in der Tabelle wieder nach oben. Wamangituka (31.', Foulelfmeter, 90. + 1.') traf doppelt zum dritten Saisonsieg für die so auswärtsstarken Schwaben. Werder war stets bemüht, kam über gute Ansätze und ein zu spätes Tor von Selke (90. + 3.') aber nicht hinaus.

Stuttgart, das sich vom 1:3 zuletzt gegen Bayern München gut erholt zeigte und erstmals seit 2006 an der Weser gewann, kletterte auf Platz acht in der Tabelle.

