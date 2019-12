In Deutschlands erster Fußballliga hat Mönchengladbach einen Arbeitssieg gegen Paderborn gelandet. Der Rekordmeister muss derweil in Freiburg lange zittern.

Bundesliga: Jans verliert, Bayern im Glück

Borussia Mönchengladbach hat zum Abschluss des 16. Spieltages der Fußball-Bundesliga nach Punkten zu Tabellenführer RB Leipzig aufgeschlossen. Durch ein 2:0 gegen Luxemburgs Nationalspieler Laurent Jans und den SC Paderborn hat auch die Borussia 34 Zähler auf dem Konto, aber weiterhin das schlechtere Torverhältnis.

Barreiro spielt, Spektakel in Dortmund Mit 5:0 siegte Mainz am 16. Spieltag der Bundesliga bei Werder Bremen. Leandro Barreiro wurde eingewechselt. Dortmund und Leipzig trennten sich mit einem 3:3.

Rekordmeister FC Bayern München kletterte durch ein 3:1 beim SC Freiburg auf Platz drei. Den Siegtreffer schoss Nachwuchsspieler Joshua Zirkzee, der in der vergangenen Saison noch an der Seite von Ryan Johansson in Münchens U19 auf Torejagd gegangen war.

Der FC Schalke 04 kam beim VfL Wolfsburg nicht über ein 1:1 hinaus und ist Fünfter. Der abstiegsbedrohte 1. FC Köln kam nach 0:2-Rückstand noch zu einem 4:2-Sieg bei Eintracht Frankfurt. Zuvor hatte Hertha BSC im frühen Spiel am Mittwoch mit 1:0 bei Bayer Leverkusen gewonnen.



Laurent Jans (r.) und seine Paderborner halten gegen Lars Stindl und Co. lange Zeit gut mit. Gladbachs Kapitän sorgt am Ende per Foulelfmeter für die Entscheidung. Foto: dpa