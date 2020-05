Die Fußball-Bundesliga wird von Mitte Mai an wieder spielen, dies entscheidet die Ministerkonferenz am Mittwoch.

Bundesliga: Grünes Licht für Fortsetzung der Saison

(sid) - Die Politik hat offenbar grünes Licht für den Saison-Neustart im Profifußball trotz der Corona-Krise gegeben. Bei der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch in Berlin wurde der Weg für den Wiederbeginn der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit in der Bundesliga und der 2. Liga ab Mitte Mai freigemacht. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Ab wann genau die Geisterspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Programm stehen, ist noch offen. Die Entscheidung soll der Deutschen Fußball Liga (DFL) überlassen werden. Die DFL, die am Donnerstag die 36 Klubchefs virtuell versammelt, visierte zuletzt den 15. Mai an. Noch neun Spieltage stehen aus.

