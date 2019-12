Bundesliga: Gladbach wieder an der Spitze

Während der FC Bayern München die erste Niederlage unter Trainer Hansi Flick kassiert, erobert Mönchengladbach die Tabellenführung zurück.

Borussia Mönchengladbach ist auch nach dem 13. Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose sicherte am Sonntag mit dem 4:2 gegen Freiburg den fünften Heimsieg in Serie. Eine Woche vor dem Topduell mit dem FC Bayern kamen die Gladbacher vor 51 080 Zuschauern im Borussia Park durch die Treffer von Thuram (3.'), Embolo (46.', 71.') und Herrmann (51.') zum verdienten Erfolg. Embolo verschoss zudem einen Strafstoß (49.'). Für die Breisgauer trafen Schmid (6.') und Höler (58.').



Zuvor war RB Leipzig zumindest bis Sonntagnachmittag die Nummer eins in der Bundesliga. Bevor der FC Bayern mit einem 1:2 am Samstagabend die erste Niederlage und damit einen empfindlichen Rückschlag unter Interimscoach Hansi Flick kassierte, hatten die Leipziger bereits ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten erfolgreich gelöst und durch das 3:2 gegen den SC Paderborn auch Borussia Mönchengladbach überholt. Die Mannschaft vom Niederrhein kann aber an diesem Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Sieg gegen den SC Freiburg wieder auf Platz eins klettern.

Laurent Jans stand bei Paderborn erneut in der Startelf von Paderborn und gab die Vorlage zum ersten Tor durch Mamba. Er wurde in der 84.' ausgewechselt.

Die Serie unter Flick ist zuende gegangen. Nach vier Siegen und 14:0 Toren in vier wettbewerbsübergreifenden Partien tat die Heimniederlage gegen Leverkusen besonders weh. Die Gäste-Führung durch Bailey glich Müller aus. Direkt danach traf der Leverkusener aber erneut. Bayern rannte an, hatte Chancen en masse, auch Lewandowski - jüngst noch Vierfach-Schütze bei Bayerns 6:0 gegen Belgrad in der Champions League. Diesmal aber traf auch München personifizierte Tormaschine nicht. Selbst als Leverkusen ab der 82.' nach einem Platzverweis gegen Jonathan Tah in Unterzahl spielt, gelang der erneute Ausgleich nicht mehr.

Klinsmann: Niederlage zur Premiere

Für Jürgen Klinsmann ist das Debüt als Trainer von Hertha BSC ohne Erfolg geblieben. Der frühere Bundestrainer verlor am Samstag mit den Berlinern gegen Borussia Dortmund 1:2. Damit rutschte die Hertha auf den Relegationsplatz ab. Die Diskussionen um BVB-Coach Lucien Favre dürften sicht damit vorerst beruhigen. Dortmund (23 Punkte) verbesserte sich am Samstag auf Rang fünf.

Auf einem Abstiegsplatz verbleibt der 1. FC Köln, der im zweiten Spiel unter Trainer Markus Gisdol gerade noch zu einem 1:1 gegen den FC Augsburg kam. Außerdem trennten sich die TSG 1899 Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf 1:1.