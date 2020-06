Mönchengladbach hat im Kampf um den Einzug in die Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen und verlor mit 0:1 in Freiburg.

Bundesliga: Freiburg überrascht Mönchengladbach

Mönchengladbach hat im Kampf um den Einzug in die Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen und verlor mit 0:1 in Freiburg.

(sid) - Joker Nils Petersen und eigene Aussetzer haben Borussia Mönchengladbach wichtige Punkte gekostet: Der Traditionsverein unterlag zum Auftakt des 30. Spieltags der Fußball-Bundesliga 0:1 beim SC Freiburg. Damit hat Gladbach den Breisgau-Bann erneut nicht gebrochen und der Konkurrenz im Königsklassen-Vierkampf eine Steilvorlage geliefert. Durch die Niederlage verpasste die Borussia, die seit über 18 Jahren auf einen Sieg in Freiburg wartet, den Sprung auf Platz drei und bleibt vorerst Vierter.

Petersen (59.') bestrafte mit seinem Tor kurz nach seiner Einwechslung die Mannschaft von Trainer Marco Rose, die am kommenden Spieltag bei Bayern München ran muss. Die Gladbacher, die sich mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen um die drei freien Plätze in der Champions League hinter den Bayern streiten, ließen zu viele Chance liegen. Zudem flogen Stürmer Pléa (68.') und Sportdirektor Max Eberl vom Platz (69.') - Letzteres ein Novum in der Bundesliga.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.