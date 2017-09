(dpa) - Borussia Dortmund bleibt auch nach dem fünften Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz feierte am Mittwochabend durch das souveräne 3:0 beim Hamburger SV bereits den vierten Saisonsieg und verdrängte Meister Bayern München wieder auf den zweiten Platz. Aufsteiger Hannover 96 ist nach dem 1:1 beim SC Freiburg zwar weiterhin ungeschlagen, liegt hinter der TSG 1899 Hoffenheim aber nur noch auf Rang vier.

Kagawa (24.'), Aubameyang (63.') und Pulisic (79.') trafen bei den Hamburgern für den BVB, der nun 13 Punkte auf dem Konto hat.

In den weiteren Spielen am Mittwochabend musste Köln die fünfte Niederlage in fünf Spielen hinnehmen. Frankfurt gewann mit 1:0. Hoffenheim legte eine starke Aufholjagd hin und siegte nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 in Mainz. Hertha BSC rang Leverkusen mit 2:1 nieder.