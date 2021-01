Dortmund hat in der Bundesliga einen wichtigen Sieg gegen Wolfsburg geholt. Sancho erzielte seinen ersten Saisontreffer in der Liga.

Bundesliga: Dortmund bezwingt Wolfsburg

(dpa) - Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga das Spitzenspiel des 14. Spieltages gewonnen und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation geholt.

Das Team von Trainer Edin Terzic bezwang am Sonntag im eigenen Stadion den VfL Wolfsburg mit 2:0. Die Treffer für den BVB erzielten Akanji in der 66.' per Kopf und Sancho (90.+1.') nach einem Konter.

Durch den Erfolg verbesserte sich Dortmund auf den vierten Platz mit drei Punkten Rückstand auf den Dritten Bayer Leverkusen. Wolfsburg fiel auf den sechsten Rang hinter den punktgleichen 1. FC Union Berlin zurück. Im Abendspiel trifft der Luxemburger Leandro Barreiro mit Mainz auf den FC Bayern.



