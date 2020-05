Der Verbleib in der Fußball-Bundesliga rückt für Aufsteiger Paderborn in weite Ferne. Auch Mainz darf trotz Überzahl kein Erfolgserlebnis feiern.

Bundesliga: Barreiro und Jans verpassen Siege

Leipzig hat auch das zweite Heimspiel nach der Corona-Pause nicht gewinnen können und den Sprung auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Sachsen kamen gegen Hertha BSC am Mittwoch nicht über ein 2:2 hinaus und bleiben hinter Bayern München und Dortmund. Einen 3:1-Erfolg feierte Hoffenheim gegen Köln und kletterte auf Platz sieben. Schalke verlor mit 1:2 (0:0) in Düsseldorf auch das dritte Spiel nach dem Neustart. In Augsburg und Paderborn fielen keine Tore, Union Berlin und Mainz trennten sich 1:1.

Im Kampf um die Spitzenplätze musste Leipzig ein Remis gegen Hertha hinnehmen. „Natürlich sitzt der Frust tief“ gab Trainer Julian Nagelsmann zu. Grujic (9.') brachte die Berliner früh nach einer Ecke in Führung, ehe Klostermann (24.') für die Hausherren ausglich. Nach der 2:1-Führung der Gastgeber durch Schick (68.'), die Hertha-Torwart Jarstein durch einen Fehler ermöglichte, sorgte Piatek (82.') per Foulelfmeter für den 2:2-Endstand. Die Berliner sind damit unter Trainer Bruno Labbadia weiter ungeschlagen und holten sieben Zähler aus drei Spielen.

Schalke dagegen rutscht immer tiefer in die Krise. McKennie (53.') brachte den Revierclub gegen Düsseldorf zunächst in Führung, Hennings (63.') und Karaman (68.') drehten die Partie dann aber für die Fortuna. Schalke verliert durch die erneute Niederlage mehr und mehr den Anschluss an die Europa-League-Plätze.

Leandro Barreiro (M.) und seine Mainzer kommen trotz Überzahl gegen Union Berlin nicht über ein Unentschieden hinaus. Foto: dpa

Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf verpasste Schlusslicht Paderborn mit Laurent Jans in Augsburg. Durch das 0:0 rückt das Ziel Klassenerhalt bei dem Team von Steffen Baumgart in weite Ferne. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt schon acht Punkte.

Das 1:1 zwischen Union Berlin und Mainz hilft keinem der Teams so wirklich im Abstiegskampf. Nach Vorlage des Luxemburgers Barreiro schoss Baku (13.') den ersten Treffer der Partie für die Mainzer, die nach einer Gelb-Roten Karte für Andrich (42.') - nach Foul an Barreiro - gut eine Halbzeit lang in Überzahl spielten. Ingvartsen (33.') sorgte per Freistoß für das Unentschieden. Beide Mannschaften bleiben dadurch im unteren Tabellendrittel.

Hoffenheim hielt durch den Heimerfolg gegen Köln Anschluss an die Europa-League-Plätze und kletterten auf Platz sieben. Baumgartner (11.', 46.') brachte die Kraichgauer per Doppelpack in Führung und bereitete den dritten Treffer durch Zuber (48.') vor. Kainz (60.') erzielte noch das 1:3. Beide Teams beendeten die Partie nach einer Roten Karte für Kölns Bornauw (26.') und Gelb-Rot für Hoffenheims Hübner (51.') in Unterzahl.





