(jot) - Lange wurde über ein Velodrom in Luxemburg diskutiert, nun wird es Realität. Der Mondorfer Bürgermeister und Abgeordnete Lex Delles bestätigte auf der Internetseite der "DP Osten", dass die Gemeinde Mondorf den Zuschlag erhalten habe. "Es gibt endlich Gewissheit."

Bildungsminister Claude Meisch und Sportminister Romain Schneider hatten in den vergangenen Monaten immer wieder klar gemacht, dass das Velodrom in Mondorf errichtet werden solle. Nun folgte also auch eine klare Aussage des Bürgermeisters.

Das Velodrom wird Teil des Projekts "Munnerefer Lycée". Schule, Freizeit und Sport sollen auf einem Campus verbunden werden.

Der Standort wird „Bei Grëmelter“ sein. Vor allem die Gebrüder Andy und Fränk Schleck, deren Heimat Mondorf ist, dürften sich über diese Entscheidung freuen. Mondorf ist bereits am 4. Juli Startort der vierten Etappe der Tour de France.

Weitere Details wurden noch nicht bekannt gegeben.