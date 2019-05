Bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten dreht sich nicht alles nur um den Sport. Aus der montenegrinischen Hafenstadt Budva berichten unsere Redakteure auch von kuriosen Erlebnissen.

Sport 2 Min.

Budva bei die Fische - Notizen aus Montenegro

Bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten dreht sich nicht alles nur um den Sport. Aus der montenegrinischen Hafenstadt Budva berichten unsere Redakteure auch von kuriosen Erlebnissen.

Prinzessin fiebert mit

Prinzessin Alexandra hat am Dienstag den ersten Wettbewerben bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten beigewohnt.

Prinzessin Alexandra applaudiert beim Beachvolleyball mit. Foto: Christian Kemp

Am Morgen profitierte die 28-Jährige von der kurzen Distanz zwischen den Austragungsstätten von Pétanque und Beachvolleyball im Athletendorf. Zunächst sah sie Claudio Contardi und Massimo Santioni zu, wie sie ihre Kugeln genau platzierten, ehe sie Marie Reiterova und Dajana Völz beim Baggern und Schmettern im Sand anfeuerte.

Nachmittags stand dann ein Besuch beim Basketballspiel zwischen Luxemburg und Island bei den Männern sowie eine Stippvisite beim Schwimmen an.

Gefährliche Busreise

"Die Transporte bei den JPEE funktionieren richtig gut", sagt der Luxemburger Missionschef Alwin de Prins. Er hat recht. Der Bus zum Judowettkampf kommt pünktlich und bietet ausreichend Platz. Doch die halbstündige Fahrt nach Cetinje ist nichts für schwache Nerven.

Die tolle Aussicht auf die Küste wird zur Nebensache, denn der Bus fährt in Serpentinen ins Gebirge. Die mickrige Leitplanke würde das große Gefährt nicht aufhalten - und der Abhang, der unmittelbar neben der Straße droht, macht sicherlich keine Gefangenen.

Aber auch mit dem Auto ist es gefährlich. Die Rückfahrt vom Schwimmzentrum in Podgorica nach Budva dauert anderthalb Stunden. Es regnet in Strömen und ist sehr neblig. In den verwinkelten Straßen in den Bergen geht es nur im Schritttempo vorwärts. Viele Autos haben die Warnblinkanlage eingeschaltet. Waghalsige Überholmanöver sieht man im Gegensatz zum Morgen glücklicherweise nicht viele.

Wasser marsch

Während sich vor allem die Athleten der Außensportarten über das anhaltend schlechte Wetter ärgern, haben auch die Besucher und Journalisten mit dem Regen zu kämpfen.

Kleider und Ausrüstung müssen trocknen. Foto: Jan Morawski

In Budva schüttet es teilweise dermaßen, dass auf den Straßen zwischen den Autos Sturzbäche unterwegs sind. Wer nicht wetterfest ausgerüstet ist, dem laufen sogar auf den kurzen Wegen rund um das Athletendorf die Schuhe voll. In den kleinen Supermärkten in Budva sind Regenschirme mittlerweile der Verkaufsschlager. Doch das Internet macht Hoffnung: Von Donnerstag an soll die Sonne rauskommen.

Haare ab

Unter den männlichen Schwimmern ist Raphaël Stacchiotti mit seinen 27 Jahren der Älteste. Er hat damit auch das Sagen. Er ordnet an, dass den Nachwuchsschwimmern die Haare teilweise abrasiert werden. Pit Brandenburger und Julien Henx assistieren ihm gerne beim Frisörtermin.

Die Nachwuchsschwimmer Joao Carneiro, Remi Fabiani, Ricky Rolko, Bob Sauber, Jacques Schmitz und Yann van den Bossche sehen zwar danach etwas gewöhnungsbedürftig aus, doch den Zusammenhalt sollte diese Aktion definitiv stärken.

Die jungen Schwimmer kommen etwas gewohnungsbedürftig daher. Foto: Privat

Das ewige Warten

Die Tennisspieler sind bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten im Pech. Als einzige Athleten können sie ihre Wettkämpfe nicht bestreiten. Die Sandplätze stehen unter Wasser. Einen Plan B haben die Organisatoren nicht. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es im Mai so stark regnen könnte. Eine Indoorhalle mit vielen Plätzen steht nicht zur Verfügung. Eléonora Molinaro und Marie Weckerle statteten so dem Pétanqueturnier am Mittwochmorgen einen Besuch ab.

Die Tennisspieler müssen aber grundsätzlich geduldige Menschen sein: Claudine Schaul kam 2004 in Wimbledon beispielsweise erst am vierten Wettkampftag zum Einsatz, nachdem es zuvor viel geregnet hatte. Die Begegnung lief dann schneller ab: Sie verlor mit 2:6, 2:6 gegen Jennifer Capriati.