Bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten dreht sich nicht alles nur um den Sport. Aus der montenegrinischen Hafenstadt Budva berichten unsere Redakteure auch von kuriosen Erlebnissen.

Budva bei die Fische - Notizen aus Montenegro

Von wegen Urlaubsparadies

Das aktuelle Wetter in Montenegro ist alles andere als sommerlich. Bereits zum zweiten Mal mussten die Organisatoren am Sonntagabend das Programm der Spiele leicht anpassen. Ein kompletter Kurswechsel soll trotz drohenden Regens aber vermieden werden. "Die technisch Verantwortlichen haben sich zusammengesetzt und sich darauf geeinigt, das Wetter spontan zu bewerten", sagt JPEE-Pressechef Aleksandar Radovic. Für die Außensportarten gelte: Leichter Niederschlag ist in Ordnung. Falls es stärker regnet, wird pausiert und abgewartet.

Die Außensportarten könnten unter dem regnerischen Wetter leiden. Foto: Ben Majerus

Bereits am Montag stehen in den meisten Sportarten die ersten Trainingseinheiten auf dem Plan, bevor am Dienstag die Wettkämpfe beginnen. Während sich die Athleten also an die Bedingungen anpassen müssen, machen sich die Organisatoren in Budva bereits Sorgen um den Zuspruch der Zuschauer. "Normalerweise sind viele Touristen hier. Die Leute gehen ans Meer, gehen schwimmen. Deshalb wird es bei den Wettkämpfen wohl auch weniger Zuschauer geben", räumt Radovic ein. "Aber was sollen wir machen?", ergänzt er schulterzuckend.

Alkohol um 6.30 Uhr



Wer einen Flug um 6 Uhr morgens nimmt, geht nicht davon aus, dass er auf alkoholisierte Personen trifft. Am Sonntagmorgen wurden die Journalisten des "Luxemburger Wort" allerdings eines Besseren belehrt. Im Flugzeug nahmen hinter uns drei Männer Platz, die offensichtlich am Vorabend in Düsseldorf ordentlich gefeiert hatten. Zunächst lachten sie minutenlang lautstark, danach philosophierten sie über den Brexit, ehe Anekdoten über einen betrunkenen Geschäftsinhaber erzählt wurden.



Kurz nach dem Start des Flugzeugs - um 6.30 Uhr (!) - wurde beim Flugbegleiter die erste Runde Bier bestellt. Bei einem Getränk sollte es allerdings nicht bleiben. Der Steward wies das Trio schließlich höflich darauf hin, dass man die Wirkung des Alkohols über den Wolken nicht unterschätzen sollte. Er erfüllte noch den Wunsch nach einer zweiten Runde Bier, ehe er dann jedoch den Verkauf weiterer Dosen verweigerte. Prost!



Zwiebel oder Knoblauch?

Die Spiele der kleinen europäischen Staaten haben natürlich auch ein Maskottchen. Was es darstellen soll, das weiß aber niemand so genau. Die einen tippen auf eine Zwiebel, die anderen auf Knoblauch. Doch dazu passen die Farben auch wieder nicht.

Auf die Lösung ist so schnell niemand gekommen. "Wir haben uns mit einer Spielerin aus Montenegro unterhalten, die uns das Wort in ihrer Sprache gesagt hat. Wir konnten damit aber nichts anfangen. Wir dachten zuerst, dass es vielleicht eine Pflaume ist", so Tischtennistrainer Mirko Habel. Auch Volleyballer Chris Zoidberg war ratlos.

Die Lösung: Es ist eine Feige. Getrocknete Feigen sind ein traditionelles Dessert in Montenegro.



Das Maskottchen der JPEE in Montenegro ist eine Feige. Foto: Ben Majerus

Die Luxemburger Villa



COSL-Missionschef Alwin de Prins führte die Luxemburger Presse am Montagmorgen durch die Gemächer der Delegation aus dem Großherzogtum. Währenddessen traf auch Sportminister Dan Kersch ein. Das Resort ist in einzelne Villen mit vielen Zimmern aufgeteilt, doch der Luxemburger Teil ist nur schwer zu erkennen. "Wir werden noch mehr Fahnen aufhängen", schmunzelte de Prins.

8 Alwin de Prins ist in diesen Tagen ein vielbeschäftigter Mann. Foto: Christian Kemp

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Alwin de Prins ist in diesen Tagen ein vielbeschäftigter Mann. Foto: Christian Kemp Die Tennisspielerinnen Claudine Schaul und Eléonora Molinaro (r.) gaben einen Einblick in ihr Zimmer. Dort ist auch noch Marie Weckerle untergebracht. Foto: Christian Kemp Ralf Lentz, Caroline Weber und Nathalie Felten (v.l.n.r.) im COSL-Büro. Foto: Christian Kemp Sportminister Dan Kersch traf während des Rundgangs ein. Foto: Christian Kemp Alwin de Prins, hier im Gespräch mit LW-Journalist Joe Turmes, führt die Luxemburger Presse durchs Athletendorf. Foto: Christian Kemp Volleyballer Arnaud Maroldt bei Physiotherapeut Jérôme Pauls. Foto: Christian Kemp Das Behandlungszimmer. Foto: Christian Kemp Der Rote Löwe vor dem COSL-Büro. Foto: Christian Kemp