(dat) - Die Kontrollinstanz des französischen Profifußballs, DNCG, verlangt vom neuen Club von Gerard Lopez noch zusätzliche Informationen zum Budget, ehe der OSC Lille die definitive Freigabe erhält. Dies berichtet die "L'Equipe" in ihrer Mittwoch-Ausgabe und auf ihrer Internetseite (https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Lille-et-amiens-doivent-fournier-des-elements-complementaires-a-la-dncg/810324).

"Lille en sursis" ist der Titel des Artikels. Der Lopez-Verein muss laut Marc Ingla, Generaldirektor des LOSC, "weitere Informationen an die DNCG übermitteln. Aber wir können bereits Transfers ausführen".



Lille will neun Spieler im Sommer verpflichten. Das Budget beträgt laut "L'Equipe" 50 Millionen Euro. Den Club verlassen wird aktuell keiner der Spieler. Am kommenden Montag wird in Lille das Training unter dem neuen Coach Marcelo Bielsa beginnen.