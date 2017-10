(dat) - Das Budget 2018 des Sportministeriums (http://budget.public.lu/lb/budget2018/am-detail.html?chpt=depenses&dept=13) steigt im Ausgabenbereich von 46 395 175 Euro auf 48 046 968 Euro. Im Gesamtbudget 2018 macht das 0,39 Prozent aus (0,33 Prozent im Jahr 2017).



Wie angekündigt unterstützt der Staat mit 594 500 Euro das "Luxembourg Institute for High Performance in Sports" (LIHPS). Diese Summe teilt sich auf in einen staatlichen Anteil von 395 500 Euro. 200 000 Euro gehen als Betriebskosten an die Coque und ihren "Sports, Spa and Health Club", der Teil des LIHPS wird. Beide Summen erhöhen sich bis 2021 auf 434 000 und 473 000 Euro. Das LIHPS benötigt einen Koordinator und auch einen Experten für Physistraining. Die Struktur wird aktuell aufgebaut und soll bis Ende des Jahres vorgestellt werden. Das Projekt muss mit dieser Anfangsfinanzierung mit Leben gefüllt werden. Die Sportler sollen bereits im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio von den Strukturen und Dienstleistungen des LIHPS profitieren.



Die Budgetposten zur Unterstützung der Verbandsverwaltungen und Personalkosten des COSL steigen im Jahr 2018 um 292 000 Euro.



Die Erhöhung des Sportbudgets reiht sich in die allgemeine Spendierlaune des Finanzministers ein. Es ist ein Anfang. Dennoch muss die Kontinuität in den kommenden Jahren stimmen, denn der Sport braucht zusätzliche Unterstützung, um an der Basis und bei der Elite weiterarbeiten zu können.