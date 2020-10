Differdingen hat Rekordmeister Jeunesse eine bittere Niederlage in der BGL Ligue zugefügt. Buch war der Matchwinner mit drei Toren.

Buch wird zum Albtraum von Jeunesse

Joe TURMES Differdingen hat Rekordmeister Jeunesse eine bittere Niederlage in der BGL Ligue zugefügt. Buch war der Matchwinner mit drei Toren.

Differdingen überzeugt weiter in der BGL Ligue, auch wenn der Fusionsverein in der jüngeren Vergangenheit keine großen finanziellen Investitionen tätigte. Das Team von Trainer Paolo Amodio siegte am achten Spieltag mit 4:1 bei Rekordmeister Jeunesse Esch. Buch gelangen drei Tore. Er hat nun bereits neun Tore in dieser Saison erzielt. Der neue Jeunesse-Trainer Giorgos Petrakis hat sich sein Debüt in der BGL Ligue sicher ganz anders vorgestellt.

F91 setzt seine beeindruckende Siegesserie fort. Die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro gewann mit 3:0 gegen Tabellenschlusslicht Etzella. Nationalstürmer Muratovic war zwei Mal erfolgreich. F91 hat nun in sieben Spielen 21 Punkte gesammelt. Das Duell am ersten Spieltag bei RM Hamm Benfica war wegen eines positiven Corona-Falls ausgefallen.

Fola bleibt F91 allerdings auf den Fersen. Die Escher siegten mit 2:1 beim bislang starken Aufsteiger aus Wiltz. Torjäger Hadji gelang sein achter Saisontreffer.

RM Hamm Benfica weiter ohne Sieg

Im Tabellenkeller feierte Mondorf einen wichtigen 2:0-Erfolg bei RM Hamm Benfica. Die Lokalmannschaft wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der BGL Ligue.

Strassen feierte beim 3:2-Sieg gegen Hostert den dritten Sieg in Folge. Für die Gäste war es dagegen die vierte Niederlage in Folge. Die Prognose von Präsident Jacques Wolter, dass das Team am Ende der Saison auf dem Relegationsplatz steht, könnte sich bewahrheiten.

Der bislang enttäuschende Europapokalteilnehmer Titus Petingen landete einen Befreiungsschlag und rang Rosport mit 2:0 nieder. Neu-Trainer Nicolas Huysman konnte nach dem mühsamen 2:1-Sieg im Pokal in Schieren nun auch zum ersten Mal in der BGL Ligue jubeln.

Racing ohne Konstanz

Racing fehlt es in dieser Saison weiter an Konstanz. Die Mannschaft von Trainer Régis Brouard kam gegen Rodange nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Progrès Niederkorn und Hesperingen musste wegen positiver Corona-Fälle bei der Lokalmannschaft verschoben werden. Bereits am Sonntag steht der neunte Spieltag auf dem Programm, wenn es die Corona-Pandemie zulässt.

