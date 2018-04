Im NFL-Draft wählen die Cleveland Browns Baker Mayfield an Position eins. Quarterbacks waren heiß begehrt. Die erste Runde hatte für die Fans aber auch so einige Überraschungen parat.

Browns setzen auf extrovertierten Mayfield

Joe GEIMER

Gleich der erste Pick des Drafts war so nicht zu erwarten: Die Cleveland Browns entschieden sich für den College-Quarterback Baker Mayfield. Das schlechteste Team der vergangenen Spielzeit in der amerikanischen Footballliga NFL sicherte sich in der ersten Runde der alljährlichen Talentziehung die Rechte an dem 23-jährigen Spielmacher, der vergangene Saison für die University of Oklahoma spielte. Die beiden Quarterbacks Josh Allen (Wyoming) und Sam Darnold (USC) waren allgemein eher als erster Pick gehandelt worden, doch die Browns entschieden sich für den extrovertierten Spielmacher aus Oklahoma.



Erinnerungen an Manziel



Das Talent von Mayfield ist unumstritten: Nicht umsonst sicherte er sich 2017 die Heisman Trophy des besten Collegespielers. In seinen drei Jahren in Oklahoma warf er 117 Touchdowns und lief selber 21 Mal in die Endzone. Allerdings: Er fällt auch immer wieder einmal abseits des Platzes negativ auf. Er wurde wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen, nachdem er auch noch vor der Polizei flüchtete. Nach einem Sieg Oklahomas pinnte er eine Fahne seines Teams auf dem Platz mitten in das Logo von Ohio State. In Cleveland fragt man sich deshalb: Ist Mayfield der neue Johnny Manziel? "Johnny Football" liebte die extravaganten Auftritte, konzentrierte sich nach seinem Sprung in die NFL allerdings lieber auf Partys und sorgte für weitaus mehr Eskapaden als Touchdowns. Er ist inzwischen weg vom Fenster. Gedrafted hatten ihn 2014 die...Cleveland Browns.

Cleveland hatte die vergangene Saison mit 16 Niederlagen aus 16 Spielen abgeschlossen. Mit dem neuen Spielmacher Mayfield soll es wieder bergauf gehen. Die chronisch schlechten Browns, seit 2002/03 nicht mehr in den Play-offs, hatten auch im Vorjahr als erster Club im Draft zugreifen dürfen und sich für Defensive End Myles Garrett (Texas A&M) entschieden.



Quarterbacks hoch im Kurs



Auch nachdem die erste Wahl auf Mayfield gefallen war, standen die Quarterbacks hoch im Kurs: Erstmals in der Geschichte wurden vier Quarterbacks bei den ersten zehn Picks genommen. In der ersten Runde waren es insgesamt fünf und damit so viele wie seit 1999 nicht mehr. Die New York Jets hatten ebenfalls auf dieser Position Bedarf. Nur logisch deswegen der Schritt an Position drei - nach einem Trade mit den Indianapolis Colts - Darnold zu holen. Als zweiten Pick hatten sich die Giants Runningback Saquon Barkley (Penn State) gesichert.

Die New York Jets mussten handeln: Sie setzen auf Quarterback Sam Darnold. Foto: AFP

Der hochgehandelte Allen wurde als siebter Spieler des Abends mit seinem neuen Team zusammengeführt. Nach einem Trade mit den Buccaneers trägt er ab der kommenden Saison das Trikot der Buffalo Bills.

Nicht alle sind glücklich



Unglücklich war Josh Rosen. Der Quarterback von der University of California wurde erst als zehnter Spieler nach einem Trade mit den Raiders von den Arizona Cardinals verpflichtet. Im Vorfeld wurde er von Experten deutlich weiter oben gehandelt. Anschließend sprach er davon "angepisst" zu sein. Die neun Spieler, die vor ihm gepickt wurden, seien neun Fehler.

Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles verzichtete auf einen Pick in Runde eins. Nach einem Trade mit Baltimore sicherten sich die Ravens mit dem 32. und letzten Pick des ersten Durchgangs die Dienste von Quarterback Lamar Jackson. Die New England Patriots schlugen in der ersten Runde gleich zwei Mal zu. Mit Offensive Tackle Isaiah Wynn (University of Georgia) und Runningback Sony Michel (University of Georgia) verstärkten sich die Patriots in der Offensive.

Ryan Shazier präsentierte sich den jubelnden Fans. Foto: AFP

Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgte Ryan Shazier. Der Linebacker der Pittsburgh Steelers hatte sich in der vergangenen Saison schwer verletzt und lange im Rollstuhl gesessen. Beim Draft betrat er die Bühne und verkündete den Pick seines Teams (Safety Terrell Edmunds, Virginia Tech).



In den kommenden Tagen stehen die restlichen sechs Runden im Draft an. Der Draft ist die Auswahl der College-Spieler, die eine NFL-Karriere anstreben, durch die 32 Clubs der NFL. Jeder Club hat ursprünglich ein Draft-Recht für die sieben Runden. Es gibt insgesamt 256 Picks: Sieben Runden à 32 Picks, sowie 32 Compensatory-Picks.



Die ersten zehn Picks des NFL-Drafts im Überblick:

1. Baker Mayfield (QB, Oklahoma) - Cleveland Browns

2. Saquon Barkley (RB, Penn State) - New York Giants

3. Sam Darnold (QB, USC) - New York Jets (Trade mit Colts)

4. Denzel Ward (CB, Ohio State) - Cleveland Browns (Trade mit Texans)

5. Bradley Chubb (DE, NC State) - Denver Broncos

6. Quenton Nelson (OG, Notre Dame) - Indianapolis Colts (Trade mit Jets)

7. Josh Allen (QB, Wyoming) - Buffalo Bills (Trade mit Buccaneers)

8. Roquan Smith (LB, Georgia) - Chicago Bears

9. Mike McGlinchey (OT, Notre Dame) - San Francisco 49ers

10. Josh Rosen (QB, UCLA) - Arizona Cardinals (Trade mit Raiders)