Die US-Basketballerin ist auf dem Weg in die USA. Ein Waffenhändler kehrt dafür nach Russland zurück.

Nach Monaten in Haft

Brittney Griner kommt über Austausch frei

Die US-Basketballerin ist auf dem Weg in die USA. Ein Waffenhändler kehrt dafür nach Russland zurück.

(sid) – Die seit Februar in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner ist im Rahmen eines Gefangenenaustausches freigekommen und auf dem Weg in die Heimat. „Sie ist in Sicherheit. Sie sitzt in einem Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause“, schrieb US-Präsident Joe Biden bei Twitter. Er habe gerade mit ihr gesprochen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Griner war am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, weil sie Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck mitführte. Zuletzt war sie von Moskau in eine Strafkolonie in der Republik Mordowien verlegt worden. Washington hatte Moskau von Anfang ein politisch motiviertes Verfahren vorgeworfen. In den USA wird berichtet, dass die Vereinigten Staaten und Russland sich auf einen Austausch geeinigt hätten, der die zweimalige Olympiasiegerin erlöst.

Im Gegenzug soll der frühere russische Waffenhändler Viktor Bout nach Russland zurückkehren, der „Händler des Todes“ sitzt seit 2010 in einem US-Gefängnis.

Der Händler des Todes, wie Viktor Bout genannt wird, darf im Austausch nach Russland zurückkehren. Foto: AFP

Griner spielte seit 2015 beim russischen Spitzenclub UMMC Jekaterinburg im Ural und gewann mit ihm viermal die Euroleague. Sie gilt als eine der besten Basketballerinnen in der amerikanischen Frauen-Profiliga WNBA. Mit den Phoenix Mercury gewann sie 2014 die Meisterschaft, mit der US-Nationalmannschaft holte sie außer zwei Olympiasiegen auch zweimal Gold bei Weltmeisterschaften.

Die USA und Russland verhandeln um Gefangenenaustausch Die USA und Russland haben nach dem Urteil gegen Basketball-Star Brittney Griner signalisiert, dass sie an einem Handel arbeiten.

Weil die Saison in der Frauen-Profiliga WNBA nur wenige Monate im Jahr dauert und dort wesentlich weniger Geld verdient werden kann als bei den Männern in der NBA, suchen viele starke Spielerinnen oft zusätzlich lukrative Engagements. Vor allem Europa und Asien sind beliebt, um mehr Geld zu verdienen und sich beweisen zu können.

In ihrem Heimatland verdiente Griner das in der Liga festgeschriebene Höchstgehalt von knapp einer Viertelmillion US-Dollar, in Russland soll sie laut Medienberichten rund das Vierfache erhalten haben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.