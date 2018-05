Matthew Walls heißt der Sieger der ersten Etappe bei der Flèche du Sud. Luc Wirtgen klassierte sich als bester Luxemburger.

Brite hat die schnellsten Beine

(jot) - Die erste Etappe der Flèche du Sud wurde im Sprint entschieden. Der Brite Matthew Walls hatte die schnellsten Beine vor Filippo Fortin (I) und Jasper de Laat (NL).



Als bester Luxemburger klassierte sich nach 78,5 km mit Start und Ziel Berburg Leopard-Fahrer Luc Wirtgen als 22 in der selben Zeit wie der Sieger.

Die zweite Etappe führt am Donnerstag über 151 km. Start und Ziel ist in Rümelingen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Esch.