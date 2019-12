Der Luxemburger Fußballverband muss sich demnächst Gedanken machen, wer neuer Technischer Direktor wird. Reinhold Breu wird in anderthalb Jahren aufhören.

Breu verlässt die FLF in anderthalb Jahren

Joe TURMES Der Luxemburger Fußballverband muss sich demnächst Gedanken machen, wer neuer Technischer Direktor wird. Reinhold Breu wird in anderthalb Jahren aufhören.

Beim Luxemburger Fußballverband wird in anderthalb Jahren eine Ära enden: Der Technische Direktor Reinhold Breu hat im "Trierischen Volksfreund" angekündigt, nach seinem Vertragsende (30. Juni 2021) eine neue Herausforderung zu suchen.

"Nach dann zehn Jahren beim Verband und im Alter von 50 Jahren ist es Zeit, etwas Neues zu machen", erklärte der Deutsche. "In eineinhalb Jahren wird ein tolles Kapitel enden. Diesen Entschluss habe ich nicht von jetzt auf gleich gefasst. Es ist keine Entscheidung gegen Luxemburg. Ich werde ohne Groll gehen."

Neuer Job auch im Fußball

Dem Fußball will er erhalten bleiben: "Ich kann mir eine Funktion bei einem anderen Verband in Europa vorstellen, aber auch ein Engagement im Vereinsfußball."



Breu war zuletzt wegen unbefriedigender Ergebnisse einiger Nachwuchsteams in die Kritik geraten. Doch damit habe seine Entscheidung nicht zu tun, erklärte er gegenüber dem "Luxemburger Wort". "In meinen Augen ist immer das Gesamtprodukt am wichtigsten. Wir haben nun zwei Bundesligaspieler (Leandro Barreiro in Mainz und Laurent Jans in Paderborn, Anmerkung der Redaktion). Das war vor meiner Zeit nicht der Fall."