Fußball

Breu steht gegen Luxemburg als Trainer an der Seitenlinie

Bob HEMMEN Der ehemalige Technische Direktor der FLF übernimmt Litauens Nationalteam bis zum Jahresende.

Wenn die FLF-Auswahl am 25. September im Stade de Luxembourg auf Litauen trifft, kommt es zum Duell zwischen zwei ehemaligen Arbeitskollegen. Bei den Gästen wird Reinhold Breu auf der Trainerbank sitzen. Der Deutsche, der zu Jahresbeginn Technischer Direktor des litauischen Verbandes wurde, ersetzt den entlassenen Valdas Ivanauskas.

Luc Holtz kritisiert Reinhold Breu und ist bereit für die Färöer Vor dem Rückspiel gegen die Färöer reagiert Luc Holtz auf Aussagen von Reinhold Breu. Zudem spricht der FLF-Coach über Flitzer.

Litauen hatte zum Auftakt der Nations League mit 0:2 gegen die FLF-Auswahl verloren und war mit vier Niederlagen in die Gruppe 1 der Liga C gestartet. Nun soll Breu, der den luxemburgischen Verband 2021 nach zehn Jahren verließ, die Mannschaft als Interimstrainer zurück in die Erfolgsspur führen.

Vor dem Hinspiel gegen die FLF-Auswahl hatte Breu im Interview mit dem „Luxemburger Wort“ Aussagen getätigt, über die sich Holtz später öffentlich aufregen sollte. Am 25. September dürfte es deshalb nicht nur auf dem Platz heiß hergehen.

