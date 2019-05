Das Festival Esly Jacobs im Radsport ist vorbei. Beim Frauen-Radrennen waren die Zeitbonifikationen entscheidend.

Brennauer holt Gesamtsieg, Majerus Neunte

Lisa Brennauer hat das Festival Elsy Jacobs (UCI-Kategorie 2.1) gewonnen. Nach Platz zwei im Prolog und Rang neun auf der ersten Etappe fuhr die Deutsche des WNT-Teams am Sonntag in Garnich zum Tagessieg, was auch den Gesamterfolg bedeutete. Prologsiegerin Demi Vollering (NL/Parkhotel Valkenburg) musste sich mit Gesamtrang zwei (auf 3'') zufrieden geben. Gesamtdritte wurde die Britin Elizabeth Banks (Bigla/auf 5'').

Demnach waren erneut die Zeitbonifikationen entscheidend. Brennauer hatte vor dem letzten Teilstück 7'' Rückstand auf die Gesamtführende Vollering. Die Deutsche bekam für den Tagessieg eine Zeitgutschrift von 10'', während Vollering leer ausging.



Rang zwei auf der Etappe holte Emilia Fahlin (S/FDJ) vor Maria Confalonieri (Valcar Cyclance).



Christine Majerus, die den Sprung in die Ausreißergruppe schaffte, wurde Vierte der Etappe und Neunte des Gesamtklassements mit einem Rückstand von 19''.