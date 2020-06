Werder Bremen zittert stärker denn je um den Klassenerhalt. Am 30. Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt mit 0:1 gegen Wolfsburg.

Bremen unterliegt Wolfsburg

(sid) - Elfte Heimniederlage und immer weniger Hoffnung: Für Werder Bremen rückt der zweite Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte immer näher. Die Hanseaten um Trainer Florian Kohfeldt verloren das Nordduell gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1. Der Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz beträgt nach dem 30. Spieltag sechs Punkte, auf den Relegationsplatz fehlen den Hanseaten drei Zähler.

Torjäger Weghorst sorgte in der 82.' per Kopf für den entscheidenden Treffer der Wölfe. Die Gäste schoben sich durch den Erfolg in der Tabelle wieder auf den sechsten Platz vor und untermauerten ihren Anspruch auf eine erneute Qualifikation für die Europa League. In den vergangenen vier Jahren hatte der VfL an der Weser regelmäßig verloren.

Schalke 04 stellt Negativrekord ein

In einem weiteren Sonntagsspiel trennte sich Union Berlin mit 1:1 von Schalke 04. Andrich hatte die Lokalmannschaft in der 11.' in Führung gebracht, Kenny gelang der Ausgleich (28.'). Die Gäste stellten den vereinseigenen Negativ-rekord von zwölf sieglosen Spielen in Folge aus der Saison 1993/94 ein.





