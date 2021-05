An einem dramatischen 34. Bundesliga-Spieltag fallen die letzten Entscheidungen. Köln rettet sich auf den Relegationsplatz.

Sport 2 Min.

Bremen steigt ab, Bielefeld gerettet

Für Werder Bremen ist der erste Bundesliga-Abstieg seit 41 Jahren besiegelt. Die Norddeutschen rutschten durch eine 2:4-Niederlage gegen Mönchengladbach am letzten Spieltag am Samstag noch auf Platz 17, Köln rettete sich durch ein 1:0 gegen die bereits abgestiegenen Schalker als 16. in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten, der erst am Sonntag feststeht. Den Klassenerhalt sicherte sich als Tabellen-15. Bielefeld nach einem 2:0 in Stuttgart.

Den Vierkampf um einen internationalen Startplatz entschied Union Berlin für sich. Dank eines Treffers von Kruse (90. + 2.') bezwangen die Berliner bei der Rückkehr von 2.000 Fans ins Stadion den Vizemeister Leipzig mit 2:1 und behaupteten damit den siebten Rang vor Gladbach.

Beim Abschied von Trainer Hansi Flick feierte der deutsche Meister FC Bayern ein 5:2 gegen Augsburg - und den späten Rekordtreffer von Weltfußballer Robert Lewandowski. Der Pole hatte am vorigen Samstag beim 2:2 in Freiburg mit seinem 40. Saisontreffer die legendäre Bundesliga-Bestmarke von Bayern-Torjäger Gerd Müller aus der Saison 1971/72 eingestellt - und avancierte nun mit seinem Treffer zum 5:2 in der 90.' zum alleinigen Rekordhalter.

Bayerns Robert Lewandowski krönt seine herausragende Saison. Foto: dpa

Dortmund gewann gegen Leverkusen 3:1, Frankfurt setzte sich gegen den SC Freiburg ebenfalls mit 3:1 durch. Hoffenheim bezwang Hertha BSC mit 2:1, Wolfsburg unterlag Mainz mit 2:3. Dabei kam Nationalspieler Leandro Barreiro zu seinem 50. Pflichtspieleinsatz für die Mainzer, die bereits nach dem vergangenen Spieltag gerettet waren.

In Köln spielten sich nach gut 70 Minuten zunächst dramatische Szenen ab. Das vermeintliche 1:0 der Kölner gab Schiedsrichter Daniel Siebert nach einer Überprüfung durch den Videobeweis nicht. Doch Bornauw sorgte für das erlösende 1:0 (86.') und schoss den FC damit noch auf Platz 16.

Bremen ohne Chance

Für Bremen dagegen endet eine weitere enttäuschende Saison mit dem Abstieg, den auch Clublegende Thomas Schaaf nicht verhindern konnte. Für die Gladbacher trafen Stindl (3.'), Thuram (52.'), Bensebaini (58.') und Neuhaus (67.'). Rashica (81.') und Füllkrug (83.') waren für Werder erfolgreich. Nachdem sich die Bremer in der vergangenen Saison noch in der Relegation hatten retten können, geht es für den viermaligen deutschen Meister nun in die zweite Liga.

Die Bremer um Stürmer Davie Selke sind maßlos enttäuscht. Foto: AFP

Emotionale Szenen hatte es schon vor den Partien in einigen Stadien gegeben. Die Bayern verabschiedeten sich von Sieben-Titel-Trainer Hansi Flick und drei Triplé-Stars, die ein goldenes Jahrzehnt in München prägten: Alaba, Boateng und Martinez.

In Dortmund bestritt der als Kultfigur verehrte 35 Jahre alte Außenverteidiger Piszczek nach elf Jahren im BVB-Trikot sein letztes Bundesliga-Spiel. Zu Ehren des polnischen Musterprofis waren auf der leeren Südtribüne ein überdimensionales BVB-Trikot mit der Nummer 26 und diverse Spruchbänder zu sehen. Zuschauer waren - wie an den meisten anderen Spielorten - in Dortmund nicht zugelassen.

Dagegen waren bei der Partie von Union Berlin gegen Leipzig 2.000 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei erlaubt. In München durften 250 Zuschauer in die Allianz Arena. 100 Karten davon wurden von den Bayern an Personen aus dem Gesundheitswesen vergeben.

