Mit einer Zitterpartie in Heidenheim sichert sich Fußball-Bundesligist Bremen den Klassenerhalt. Ein kurioses Eigentor stellt die Weichen für Werder.

Bremen bleibt in der Bundesliga

Mit einer Zitterpartie in Heidenheim sichert sich Fußball-Bundesligist Bremen den Klassenerhalt. Ein kurioses Eigentor stellt die Weichen für Werder.

Aufatmen in Bremen: Mit einem 2:2 in Heidenheim hat sich Werder Bremen am Montagabend den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gesichert. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt beendet damit eine nervenaufreibende Spielzeit mit einem blauen Auge.

Gegner Heidenheim hingegen muss nach dem 0:0 im Hinspiel in der zweiten Liga bleiben. Der krasse Außenseiter machte in beiden Spielen kämpferisch einen starken Eindruck, scheiterte jedoch vor allem an der Chancenverwertung.

+++ Update folgt +++

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.