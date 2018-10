Footballer Drew Brees hat mit insgesamt 72 103 Passing Yards einen Rekord in der NFL aufgestellt. Der Quarterback der New Orleans Saints zog an Peyton Manning vorbei.

Brees bricht NFL-Passrekord

(dpa) - Quarterback Drew Brees hat beim Heimspiel seiner New Orleans Saints einen neuen Rekord in der amerikanischen Football-Liga NFL aufgestellt. Mit einem 62-Yard-Touchdown-Pass auf Tre'Quan Smith im zweiten Viertel brach der 39-jährige Spielmacher am Dienstagmorgen Luxemburger Zeit die bisherige Bestmarke von Peyton Manning, der es in seiner Karriere auf insgesamt 71 940 Pass-Yards brachte, und liegt nun bei 72 103 Yards.



Star-Quarterback Tom Brady von den New England Patriots steht mit 67 418 Passing Yards auf Position vier der Rangliste.Vor ihm liegt noch Brett Favre, die Legende der Green Bay Packers.



Beim 43:19-Erfolg der Saints gegen die Washington Redskins kam Brees am Ende auf 363 Yards und drei Touchdowns. Redskins-Quarterback Alex Smith blieb ohne Pass-Touchdown im Spiel. Der 34-Jährige konnte jedoch den Ball per Lauf in die Endzone befördern.



Die Top Ten:



1. Drew Brees 72 103* Passing Yards

2. Peyton Manning 71 940

3. Brett Favre 71 838

4. Tom Brady 67 418*

5. Dan Marino 61 361

6. Eli Manning 53 063*

7. Ben Roethlisberger 52 729*

8. Philip Rivers 51 843*

9. John Elway 51 475

10. Warren Moon 49 325



*noch aktiv