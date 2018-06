Die letzte WM-Begegnung des Sonntags war äußerst spannend. Trotz Führung reichte es für Mitfavorit Brasilien gegen die Schweiz nicht zu einem Sieg.

Brasilien patzt zum WM-Auftakt

(dpa) - Brasilien hat sein WM-Auftaktspiel überraschend nicht gewinnen können. Gegen die Schweiz kam der Rekordchampion am Sonntagabend in Rostov nur zu einem 1:1.

Coutinho brachte die Seleçao vor 43 109 Zuschauern in der 20.' mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung. Zuber (50.') erzielte per Kopfball den Ausgleich für die Eidgenossen.

Starstürmer Neymar konnte bei seinem Comeback für den fünffachen Weltmeister keine großen Akzente setzen. In der Gruppe E trifft Brasilien nun auf Costa Rica, das zuvor sein Auftaktspiel gegen Serbien mit 0:1 verloren hatte.



Brasiliens Neymar nutzte seine Chancen nicht. Foto: AFP