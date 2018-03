Die deutsche Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien mit 0:1 verloren. Die Südamerikaner nahmen damit Revanche für das 1:7 vor vier Jahren.

Brasilien nimmt Revanche gegen Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien mit 0:1 verloren. Die Südamerikaner nahmen damit Revanche für das 1:7 vor vier Jahren.

(dpa) - Weltmeister Deutschland hat im WM-Härtetest gegen Brasilien erstmals nach zuletzt 22 ungeschlagenen Partien wieder verloren. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterlag knapp drei Monate vor ihrem WM-Auftaktspiel am Dienstag in Berlin dem Rekord-Weltmeister 0:1. Stürmer Gabriel Jesus von Manchester City erzielte vor 72 717 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion das einzige Tor für die Südamerikaner (37.').



Der deutsche Trainer Joachim Löw testete im letzten Länderspiel vor der Bekanntgabe seines vorläufigen WM-Kaders am 15. Mai allerdings zahlreiche personelle Varianten. Für die DFB-Elf war es vier Tage nach dem 1:1 gegen Spanien eine verdiente Niederlage, die auch höher hätte ausfallen können. Die Brasilianer traten völlig anders auf als beim traumatischen 1:7 vor vier Jahren bei der Heim-WM in Belo Horizonte.

Die Auswahl von Nationaltrainer Tite agierte kompakt mit einer überzeugenden defensiven Grundordnung. In der ersten Halbzeit stoppten sie deutsche Angriffsaktionen schon vor dem Strafraum. In der zweiten Halbzeit hätten die Brasilianer ihre Führung ausbauen können, die beste Möglichkeit vergab Gabriel Jesus, der in der 68.' nicht ins leere Tor köpfen konnte. Deutschland fand hingegen immer weniger Gegenmittel gegen die diszipliniert spielenden Südamerikaner. Zumal neu in die Elf gerückten Spielern wie Sané oder Gündogan zu wenig gelang. Gerade in die Schnelligkeit des jungen Sané hatte Löw viele Hoffnungen gesetzt. Er spielte aber zu fahrig und unentschlossen. Auch Gündogan leistete sich zu viele Fehler. Draxler verpasste in der Nachspielzeit noch den möglichen Ausgleich.



Russland unterliegt Frankreich

Vier Tage nach dem 0:3 gegen Rekordweltmeister Brasilien musste sich Gastgeber Russland gestern Frankreich mit 1:3 geschlagen geben. Mbappé von Paris SG hatte die Franzosen in St. Petersburg in der 40.' in Führung gebracht. Pogba von Manchester United erhöhte auf 2:0 (49.'). Nach dem Anschlusstreffer von Smolov (68.') machte erneut Mbappé alles klar (83.').

WM-Teilnehmer England kam gegen das nicht qualifizierte Italien nicht über ein 1:1 hinaus. Stürmer Vardy brachte die Lokalmannschaft in der 26.' in Führung, Insigne glich in der 87.' für die Italiener aus.



In einem weiteren Testspiel deklassierte Spanien Argentinien mit 6:1.