Brasilien dank Neymar im Viertelfinale

Brasilien hat sich bei der WM im Achtelfinale mit 2:0 gegen Mexiko durchgesetzt. Neymar und Roberto Firmino trafen für den Titelanwärter.

(sid) - Fußball-Rekord-Weltmeister Brasilien steht dank Superstar Neymar im Viertelfinale der WM in Russland. Im Achtelfinale in Samara gewann die Seleçao gegen Mexiko mit 2:0 (0:0). Zum siebten Mal in Folge schied El Tri damit in der Runde der letzten 16 aus.

Neymar (51.') erzielte das 1:0 und bereitete den Treffer zum Endstand von Roberto Firmino (88.') vor.

Im Viertelfinale trifft der fünfmalige WM-Titelträger am Freitag in Kazan auf den Gewinner des Achtelfinalduells zwischen Belgien und Japan, das am Montagabend stattfindet.