Brand am Teamflugzeug Saudi-Arabiens

Die saudi-arabische Fußball-Nationalmannschaft hat am Montag einige Schreckensminuten unbeschadet überstanden.

(dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft Saudi-Arabiens ist nach einem Feuer an Bord des Teamflugzeugs sicher am nächsten WM-Spielort in Rostov angekommen. Am rechten Triebwerk der Maschine vom Typ Airbus A319-100 kam es nach einem technischen Defekt im Landeanflug zu einem Brand, berichteten die russischen Agenturen. Das Flugzeug sei dennoch sicher gelandet, die automatischen Feuerlöschsysteme seien nicht aktiviert worden. Die Passagiere hätten die Maschine "normal" über die Treppen verlassen.

Der Verband Saudi-Arabiens teilte am Montagabend via Twitter mit, dass "alle Spieler in Sicherheit sind" und sich bereits in der gemeinsamen Teamunterkunft befinden. Bei dem Brand habe es sich um einen Unfall gehandelt. Nach dem 0:5 im Auftaktspiel gegen Gastgeber Russland trifft Saudi-Arabien am Mittwoch in Rostow am Don auf Uruguay.