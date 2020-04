Tom Brady und Rob Gronkowski hatten über Jahre riesigen Anteil an der Dominanz der New England Patriots. Nun will das Duo bei den Tampa Bay Buccaneers für Furore sorgen.

Brady und Gronkowski sind wieder vereint

(sid) - Der frühere Footballstar Rob Gronkowski (30 Jahre) gibt nach nur einem Jahr Pause sein Comeback in der US-Profiliga NFL. Der frühere Tight End folgt zur neuen Saison Star-Quarterback Tom Brady zu den Tampa Bay Buccaneers. Gronkowski und Brady haben mit den New England Patriots gemeinsam drei Superbowl-Siege gefeiert.

Der exzentrische Ausnahmespieler Gronkowski war im März 2019 wenige Wochen nach seinem bislang letzten Titelgewinn überraschend zurückgetreten. Nun sagte er bei Fox Sports: "Ich bin zurück. Ich habe immer gesagt, wenn ich das Gefühl habe und es sich richtig anfühlt, werde ich wieder bereit für das Feld sein. Und ich habe dieses Gefühl. Ich bin bereit."

Einigung mit den Patriots

Da Gronkowski vertraglich noch ein Jahr an die Patriots gebunden war, musste sich die Franchise mit den Buccaneers auf einen Deal einigen. So wird Tampa einen Siebtrunden-Pick im kommenden NFL-Draft (ab Freitag) bekommen, die Patriots dafür einen Viertrunden-Pick.

Brady, erfolgreichster Spieler der NFL-Geschichte, war zuletzt nach 20 Jahren und sechs Titeln von New England nach Tampa gegangen. Der 42-Jährige soll sich für eine Verpflichtung Gronkowskis stark gemacht haben.

