Braas kehrt nach Luxemburg zurück

David THINNES

Gilles Braas kehrt nach Luxemburg zurück: Nach einem Jahr in der Volleyballbundesliga wird der Steller der Nationalmannschaft in der kommenden Saison in Bartringen spielen. Das verkündete der Verein am Dienstagabend.



"Es ist sehr ungewohnt für mich, in einem anderen Verein in Luxemburg als Walferdingen zu spielen. Das Ziel ist nun, einen Titel zu holen", wird Braas auf der Facebookseite seines neuen Vereins zitiert.



Der 26-Jährige spielte vergangene Saison in der Bundesliga bei Düren.