Im deutschen Volleyball hat sich am Samstagabend zwischen Bühl und Düren ein echter Krimi abgespielt. Zwei Luxemburger zählten dabei zu den Protagonisten.

Braas gewinnt das Luxemburger Bundesliga-Duell

Daniel Wampach Erstmals in der deutschen Volleyball-Bundesliga trafen zwei Luxemburger aufeinander. Die Partie zwischen Chris Zuidberg und Gilles Braas wurde zu einem Krimi.

Gilles Braas und Düren haben das Bundesliga-Duell im Volleyball bei den Bisons Bühl gewonnen. Der Zuspieler setzte sich gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Chris Zuidberg in extremis mit 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 21:25, 17:15) durch.



Es war die erwartet enge Partie zwischen den Tabellennachbarn, die direkte Konkurrenten im Kampf um einen Play-off-Platz sind. Während Braas auf Dürener Seite von Beginn an spielte und eine gute Leistung zeigte, kam Zuidberg erst später im ersten Satz zum Zug.

Düren hatte von Beginn an leichte Vorteile, die Bühl nicht wettmachen konnte. So holten sich Braas und Co. den ersten Satz mit 25:21.

Im zweiten Satz waren es die Gastgeber, die sich einen Vier-Punkte-Vorsprung erspielten (19:15). Düren kam zwar noch einmal gefährlich nahe heran (24:22), doch die Bisons aus Bühl ließen sich den Satz nicht mehr nehmen. Zuidberg hatte sich nun auch das Vertrauen seines Trainers erspielt – zum ersten Mal in seiner Profikarriere bei Bühl bekam er so viel Spielzeit.

Chris Zuidberg, Nationaltrainer Dieter Scholl und Gilles Braas (v.l.n.r.). Foto: Roland Miny

Bühl war fortan besser im Spiel als die Gäste. Das lag auch an Zuidberg, der stark aufspielte und am Netz für viele Punkte sorgte. Zwischenzeitlich führten die Hausherren mit sechs Punkten Vorsprung im dritten Satz. Diesen ließen sie sich auch nicht mehr nehmen, um mit 25:19 auch den dritten Satz für sich zu gewinnen.

Im vierten Durchgang ging es wieder enger zu. Doch dann zog Düren auf 23:17 davon. Zuidberg und Co. gaben sich aber nicht auf und erzielten drei Punkte in Folge. Trotzdem reichte es nicht mehr, um die Partie zu drehen – der Entscheidungssatz musste her.

Lange sah es so aus, als würden die Bisons einen Heimsieg feiern. Doch Düren hatte am Ende die stärkeren Nerven und setzte sich schlussendlich mit 17:15 durch.