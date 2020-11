Mit über zweimonatiger Verspätung haben die ersten Hesperinger Spieler das September-Gehalt erhalten. Das Duell mit Fola am Sonntag findet offenbar statt.

Boykott abgewendet: Hesperingen überweist Gehälter

Die Partie zwischen Hesperingen und Fola wird wohl ausgetragen. Nachdem die Spieler des Aufsteigers wegen fehlender Gehaltszahlungen mit Boykott gedroht hatten, bekamen die ersten Fußballer das September-Gehalt überwiesen.

Obwohl den Spielern noch das Geld eines kompletten Monats fehlt, werden die Hesperinger somit vorerst auf Streik verzichten und am Sonntag (16 Uhr) gegen die Escher Fola auflaufen.

Kein Gehalt, kein Trainer: Hesperingens Krise Vor dem neunten Spieltag der BGL Ligue hat Hesperingen große Probleme. Wegen ausstehender Gehaltszahlungen drohen die Spieler mit Boykott.

Nachdem Pascal Carzaniga am Donnerstagabend zurückgetreten war, steht noch nicht fest, wer den Franzosen langfristig auf der Trainerbank ersetzen wird. Am Sonntag könnte Co-Trainer Lehit Zeghdane beim Heimspiel an der Seitenlinie stehen.

