Im Duell der beiden erfolgreichsten Boxerinnen der Welt hat die Irin Katie Taylor in der Nacht zum Sonntag in New York Geschichte geschrieben.

Madison Square Garden

Boxerin Taylor schreibt in New York Geschichte

Im Duell der beiden erfolgreichsten Boxerinnen der Welt hat die Irin Katie Taylor in der Nacht zum Sonntag in New York Geschichte geschrieben.

(SID) - Die 35-Jährige gewann vor 19.187 Zuschauern im ausverkauften Madison Square Garden gegen Amanda Serrano (Puerto Rico) den ersten Hauptkampf zwischen zwei Frauen in der 140-jährigen Geschichte der legendären Arena.

Durch den Punktsieg nach zehn Runden verteidigte sie erfolgreich ihre Titel nach Version der Verbände WBA, WBC, IBF und WBO im Leichtgewicht. „Ich musste alles raushauen“, sagte Taylor und zollte ihrer Gegnerin Respekt: „Ich wusste, dass ich irgendwann in den Graben kommen würde. Sie ist eine phänomenale Kämpferin und ein großartiger Mensch.“

Taylor (l.) und Serrano in Aktion. Foto: AFP

Die aus Brooklyn stammende Serrano hatte Taylor in der fünften Runde zu Boden gebracht, doch die Titelverteidigerin kämpfte blutüberströmt weiter und hatte in den letzten Runden das Momentum auf ihrer Seite. Damit bleibt sie auch nach 21 Profikämpfen weiter ungeschlagen.

Michel Erpelding boxt sich zur Goldmedaille Der Luxemburger gewinnt in Litauen sein erstes IBA-Turnier und will im Mai bei der EM in Armenien für Furore sorgen.

Für Serrano (33), die zuvor als erste Boxerin WM-Titel in sieben unterschiedlichen Gewichtsklassen gesammelt hatte und für das Duell zwei Gewichtsklassen aufgestiegen war, war es die erste Niederlage seit 2012. „Wir haben eine wahnsinnige Show hingelegt“, sagte sie: „Frauen können verkaufen, Frauen können kämpfen.“

Beide Boxerinnen stellten bereits unmittelbar danach einen Rückkampf in Aussicht. „Lass es uns noch einmal machen, Amanda", sagte Taylor bei ihrem Siegesinterview. „Wann immer sie will“, antwortete ihre Gegnerin.

Katie Taylor beim Betreten des Rings. Foto: AFP





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.