Valtteri Bottas ist optimal in die neue Formel-1-Saison gestartet. Der Finne war im österreichischen Spielberg nicht zu schlagen.

Bottas gewinnt den Formel-1-Auftakt

(sid) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (FIN) hat den Auftakt der neuen Formel-1-Saison gewonnen und damit gleich eine Kampfansage an Teamkollege Lewis Hamilton (GB) geschickt. Bottas siegte am Sonntag in Österreich vor dem Monegassen Charles Leclerc und dem Engländer Lando Norris im McLaren. Weltmeister Hamilton kam zwar hinter Bottas ins Ziel, erhielt aber kurz vor Schluss eine Fünf-Sekunden-Strafe und wurde auf Platz vier zurückgestuft.

Für Bottas, in diesem Jahr möglicherweise einziger echter Herausforderer von Hamilton, war es der achte Sieg der Karriere. Zum zweiten Mal nach 2017 gewann der Finne in Spielberg.



