Der Tabellenführer der BGL Ligue hat einen Nachfolger des entlassenen Sofian Benzouien gefunden. Der Club holt sich viel Erfahrung ins Boot.

BGL Ligue

Bossi wird neuer Sportdirektor in Hesperingen

Jan MORAWSKI Der Tabellenführer der BGL Ligue hat einen Nachfolger des entlassenen Sofian Benzouien gefunden. Der Club holt sich viel Erfahrung ins Boot.

Beim frisch gebackenen BGL-Ligue-Tabellenführer Hesperingen hat künftig ein Mann die Zügel in der Hand, der extrem viel Erfahrung in Luxemburgs Fußball-Eliteklasse mitbringt. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, ist Henri Bossi der neue Sportdirektor beim FC Swift.

Clément Couturier, taille patron Avec deux passes décisives, une troisième tout aussi importante et un abattage de bûcheron dans l’entrejeu hespérangeois, le Français a été le grand bonhomme du match.

Demnach kümmert sich der 64-Jährige, der Mitte Oktober als Jeunesse-Trainer entlassen wurde, um die „Verpflichtung neuer Spieler sowie den Aufbau sportlicher Projekte“. Bossi folgt damit auf Sofian Benzouien, der Ende September nach einem Skandal um Provisionen von seinen Aufgaben entbunden wurde.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.