Swift Hesperingen will in den kommenden Jahren mit der Hilfe von Investor Flavio Becca an die Spitze der BGL Ligue gelangen. Henri Bossi wird dabei eine Schlüsselrolle einnehmen.

Bossi wird Beccas Projekt in Hesperingen vorantreiben

Joe TURMES Swift Hesperingen will in den kommenden Jahren mit der Hilfe von Investor Flavio Becca an die Spitze der BGL Ligue gelangen. Henri Bossi wird dabei eine Schlüsselrolle einnehmen.

Investor Flavio Becca verfolgt mit Swift Hesperingen ehrgeizige Pläne. In dieser Saison soll der Aufstieg in die BGL Ligue gelingen. In der kommenden Saison wird dann noch mehr sportliche Kompetenz ins Boot geholt. Henri Bossi hat LW-Informationen zufolge seine mündliche Zusage gegeben, dass er im sportlichen Bereich Verantwortung übernehmen wird. Sein genaues Aufgabengebiet muss allerdings noch definiert werden. Bossi ist zurzeit noch Trainer von Hostert ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.