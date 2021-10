Luxemburgs U21-Auswahl muss sich in der EM-Qualifikation den gleichaltrigen Fußballern aus Bosnien-Herzegowina geschlagen geben.

EM-Qualifikation der U21

Bosnischer Doppelschlag schockt Luxemburg

Die Hoffnungen auf den ersten Sieg in der laufenden EM-Qualifikationskampagne waren groß, doch letztendlich blieben Luxemburgs beste U21-Fußballer am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina sieglos. Mit 0:2 unterlag die Mannschaft von Trainer Manuel Cardoni gegen die Gäste vom Balkan.

Knapp eine Stunde lang konnten Rupil, Curci und Co. vom dreifachen Punktgewinn träumen, dann jedoch schlug Bosnien-Herzegowina mit einem Doppelschlag zu. Der eingewechselte Savic traf in der 57.' zur 1:0-Führung, Dedic erzielte nur drei Minuten später das 2:0 für die Gäste, die sich ihrerseits über den ersten Erfolg in der Gruppe F freuen durften.

Timothé Rupil brachte nicht den erhofften Mehrwert. Foto: Stéphane Guillaume

Schweden (11 Punkte) führt die Gruppe mit einem Zähler Vorsprung (und einer Partie mehr) ganz knapp vor Italien (10) an. Luxemburg liegt mit einem Zähler aus sechs Partien (ein Unentschieden gegen Irland) auf dem sechsten und somit letzten Rang.

