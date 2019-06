Bosheit, das neue Foul

Fairness und Demut im Sport? Eine ethische Moralvorstellung, die immer öfter mit Füßen getreten wird, findet LW-Redakteur Joe Geimer.

Der Sport hat ein Problem. Das ist nun nicht gerade eine Weltneuheit. Diese These sorgt traurigerweise bei der großen Mehrheit der Bevölkerung nicht einmal mehr für einen überraschenden Gesichtsausdruck. Wen wundert's? Korruption, Doping, Sexismus ... Die Liste der Verfehlungen ist lang. Tagtäglich gerät die sportliche Grundordnung ins Wanken. So auch in Sachen Fairness.



Dass der Fair-Play-Gedanke im Sport in Gefahr ist und allgemein die Verrohung moralischer Werte längst ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht hat, daran wurde in den vergangenen Tagen gleich mehrmals auf schockierende Art und Weise erinnert ...