(sid) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach Wochen ernüchternder Ergebnisse seinen Trainer Peter Bosz entlassen. Die Trennung vom Niederländer, der im Sommer auf Thomas Tuchel gefolgt war, gab der Verein am Sonntag nach der 1:2-Niederlage des DFB-Pokalsiegers am 15. Spieltag am Vortag gegen Kellerkind Werder Bremen bekannt. Nachfolger wird der erst vor Wochenfrist beim 1. FC Köln entlassene Peter Stöger (51 Jahre), der einen Vertrag bis zum Saisonende erhält.

"Wir haben am Samstagabend in einem Gespräch mit Peter Bosz entschieden, ihn freizustellen. Es war sehr emotional, gleichzeitig aber sehr stilvoll. Bosz hat das mit sehr viel Stil aufgenommen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Pressekonferenz: "Wir sind im allerbesten Einvernehmen auseinander gegangen."

Watzke zum neuen Cheftrainer: "Dann haben wir Peter Stöger kontaktiert. Wir sind dankbar, dass er spontan bereit war, uns zu helfen und die Saison mit uns zu Ende zu bringen."



Kurzfristiger Vertrag



Stöger bestätigte, dass er erst am Samstagabend vom BVB kontaktiert wurde: "Für mich selbst ist es eine überraschende Situation, aber eine außergewöhnliche Möglichkeit. Ich freue mich riesig darauf, Trainer bei dieser Mannschaft sein zu dürfen. Ich gehe diese Geschichte mit sehr viel Freude und vielen Emotionen an." Er war am Sonntagmorgen von Wien nach Deutschland zurückgeflogen.

Die Zusammenarbeit ist zunächst bis 30. Juni 2018 ausgelegt. Watzke auf die Frage, ob danach ein neuer Trainer kommt: "Nichts im Leben ist in Stein gemeißelt." Es hatte zuvor Medienberichte gegeben, dass Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann bei den Borussen zur neuen Spielzeit im Gespräch ist.

Bosz (54) hatte mit dem BVB einen grandiosen Saisonstart hingelegt, danach jedoch rutschten die Westfalen tiefer und tiefer in die Krise. In der Liga wartet Dortmund seit acht Spielen auf einen Sieg, in der Champions League war es zudem krachend gescheitert und mit nur zwei Punkten noch in die Europa League abgestiegen.