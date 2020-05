Après des derniers mois compliqués, le technicien dudelangeois a décidé de tourner la page. Il ne devrait plus entraîner d'équipe première dans un proche avenir.

Bonvini n'entraînera plus l'US Mondorf la saison prochaine

Arno Bonvini (44 ans) n'entraînera plus l'US Mondorf la saison prochaine. Le coach emblématique du club de la cité thermale l'a fait savoir à ses dirigeants il y a quelques jours. Le Dudelangeois a évoqué la volonté de prendre du recul par rapport au coaching d'une équipe première.

Il pourrait cependant rebondir du côté de l'académie dudelangeoise. Son adjoint Jean-Claude Beck ne sera plus sur le banc non plus. C'est une page importante qui se tourne pour le club de Mondorf coaché par Arno Bonvini d'avril 2013 à juin 2018 avant un retour fin avril 2019 pour terminer la saison et débuter la suivante.

