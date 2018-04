Arno Bonvini wird Mondorf nach der Saison verlassen. Im Kurzinterview spricht der 42-Jährige über die Gründe seiner Entscheidung.

Bonvini: "Ich saß noch bei keinem anderen Verein am Tisch"

Bob Hemmen

Mondorf und Arno Bonvini gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Nach sechs Jahren, in denen er zunächst als Co-Trainer arbeitete, wird Bonvini seinen Vertrag nicht verlängern. Der Noch-Trainer des Tabellensiebten der BGL Ligue nahm sich vor dem Duell am Mittwoch mit Jeunesse (19.30 Uhr) Zeit für ein kurzes Gespräch.

Arno Bonvini, warum verlassen Sie Mondorf?

Die Entscheidung ist gut durchdacht. Nach sechs Jahren bin ich einfach der Meinung, dass es reicht. Es hat viel Energie gekostet, sich als kleiner Verein stets mit größeren Clubs zu messen. Das ist ein enormer Kraftaufwand. Ich bin der Trainer, der am längsten im Amt ist und es ist kein Zufall, dass viele Zusammenarbeiten früher enden.

Wissen Sie bereits, wie es für Sie weitergehen wird?

Ich saß noch bei keinem anderen Verein am Tisch. Was passiert, das passiert, aber ich habe nicht den absoluten Drang, am 15. Juni auf irgendeinem Platz zu stehen. Bislang habe ich noch mit keinem gesprochen. Ich höre auch nicht auf, um zu einem größeren Verein zu gehen.



Ich weiß, dass ich eine solche Lovestory wohl nicht mehr erleben werde, weil wir uns durch schwierige Zeiten bis dahin gekämpft haben, wo wir jetzt stehen.

Demnach verlassen Sie Mondorf mit einem guten Gefühl?

Ich möchte, dass sowohl der Verein als auch ich diese Zusammenarbeit in guter Erinnerung behalten. Ich weiß, dass ich eine solche Lovestory wohl nicht mehr erleben werde, weil wir uns durch schwierige Zeiten bis dahin gekämpft haben, wo wir jetzt stehen.



Denken Sie, dass diese Entscheidung einen Einfluss auf die Restsaison haben könnte?

Einige Spieler wissen bereits seit Wochen, dass ich aufhören werde. Die Mannschaft ist quasi gerettet und benötigt nur noch wenige Punkte, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Wer mich kennt, weiß, dass ich weiterhin in jedes Spiel gehe, um Punkte zu holen. Wir kämpfen bis zur letzten Sekunde und dann bin ich ganz bestimmt am traurigsten, wenn es vorbei ist.