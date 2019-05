US Mondorf wird auch in der kommenden Saison von Arno Bonvini trainiert. Der 43-Jährige hat seine Zusage gegeben.

Bonvini bleibt Mondorf erhalten

Joe TURMES US Mondorf wird auch in der kommenden Saison von Arno Bonvini trainiert. Der 43-Jährige hat seine Zusage gegeben.

US Mondorf darf aufatmen: Arno Bonvini hat seine Zusage gegeben, auch in der kommenden Saison beim Verein aus der BGL Ligue in der Verantwortung zu stehen.

Der 43-Jährige war Ende April als Nachfolger von Paulo Gomes nach Mondorf zurückgekehrt, nachdem er in Differdingen entlassen worden war. Zuvor war er während sechs Jahren als Trainer in Mondorf aktiv gewesen.