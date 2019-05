Florian Bohnert verlässt Pirmasens. Der luxemburgische Nationalspieler wechselt zum Bundesligisten Mainz 05.

Bohnert wechselt nach Mainz

Bob HEMMEN Florian Bohnert verlässt Pirmasens. Der luxemburgische Nationalspieler wechselt zum Bundesligisten Mainz 05.

Nach einer Saison in Pirmasens steht Florian Bohnert vor einer neuen Herausforderung. Der 21-Jährige, der in dieser Saison in der Regionalliga Südwest spielte, wechselt zum Bundesligisten Mainz 05. Dort trifft er auf Nationalmannschaftskollege Leandro Barreiro.

Ob Bohnert für die erste oder die zweite Mannschaft der Mainzer vorgesehen ist, ist noch nicht bekannt. In Pirmasens lief sein Vertrag zum Saisonende aus.